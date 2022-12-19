Спорт

Турнир по стрельбе предложили провести среди членов профсоюза в Псковской области

Межотраслевой турнир по стрельбе предложили провести для членов профсоюза в Псковской области в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов совместно с председателем Псковской областной общественной организации профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорем Ивановым и председателем Новоизборского комбината нерудных материалов Ниной Антиповой приняли участие в турнире по стрельбе, который посвящён памяти Героев Первой мировой войны – подпоручика, уроженца псковщины Владимира Котлинского и генерала от кавалерии Хана Нахичеванского.

«Очень заряжающее, патриотически выверенное мероприятие! Мы подумаем, как в следующем году организовать подобный турнир, межотраслевой, для членов профсоюза!» - отметил Игорь Иванов.