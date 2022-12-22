Спорт

Псковская команда дзюдоистов стала победителем международного турнира

Псковская команда дзюдоистов стала победителем международного турнира «Judo Stars VI», который прошел в Минске 25 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе единоборств «Спортивное единство».

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Спортивное единство»

«В легендарном ОСК "Стайки" состоялся итоговый турнир года и выявил сильнейшие клубы сезона 2022. В турнире принимали участие команды Белоруссии и России – от Калининграда до Пскова. Среди сильнейших спортсменов Лиги оказались и спортсмены клуба единоборств "Спортивное единство"», – отметили в спортивной организации.

В дивизионе U8 (2011 года рождения и моложе) отличились:

Лев Кротов (23 кг) - 1 место,

Сергей Федоров (26 кг) - 1 место;

Васильев Руслан (32 кг) - 1 место;

Дмитрий Горелкин (35 кг) - 1 место;

В дивизионе U8 Псковская команда «Спортивное единство» заняла 1 общекомандное место.

Дивизион U14:

Кирилл Кротов(55 кг) - 1 место.

«Ребята с блестящим результатом завершают 2022 год. Поздравляем наших спортсменов и тренеров и желаем новых спортивных побед в наступающем 2023 году», – добавили в спортклубе.