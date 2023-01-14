Спорт

Великолукский боксёр готовится к поединку с шестым номером Танзании

Великолукский боксёр Мухаммад Шехов 28 января проведёт очередной бой. Поединок пройдёт на арене Академии единоборств РМК в Екатеринбурге в рамках профессионального турнира по боксу от RCC Boxing Promotions. Об этом депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: RCC Boxing Promotions

«Соперником непобеждённого Мухаммада Шехова (11-0-1, 3ко) станет шестой номер Танзании — Элли Мверанги (12-4, 8ко)», - рассказал Александр Козловский.

За пять лет профессиональной карьеры Мухаммад Шехов сделал большой рывок, отметил парламентарий и напомнил, что в 2020 году спортсмен взял свой первый титул — пояс европейского чемпиона WBO. После первой защиты поднялся на шестую строчку рейтинга WBO и вошел в топ-15 лучших боксеров Всемирной боксерской ассоциации.