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Сборная РФ выиграла общекомандный зачет Кубка мира по самбо

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Сборная России по самбо стала победителем общекомандного зачета на Кубке мира по самбо в Душанбе. Россияне заработали 45 медалей: 17 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых.

Второе место заняла сборная Узбекистана (4, 6, 13), третье — команда Белоруссии (4, 1, 7). Российские и белорусские спортсмены выступали на турнире под национальными флагами своих стран, пишет «Интерфакс».

Борьбу за награды 234 спортсмена из 14 стран. Медали разыгрывались в 33 весовых категориях в спортивном и боевом самбо, а также в самбо среди спортсменов с нарушением зрения (класс SVI1), где выступали как мужчины, так и женщины. 

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