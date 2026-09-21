Футболист из Гдова забил 12 голов на первенстве России в Казани

Первенство России по микрофутзалу, где спортсмен из Гдова Николай Замешаев забил 12 голов и стал лучшим бомбардиром, провели в Казани с 12 по 19 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве спорта Псковской области.

Фото: министерство спорта Псковской области

Псковскую область на турнире представили команды из Дновского, Гдовского, Островского муниципальных округов и города Пскова. Соревнования разделили на четыре возрастные категории.

В возрастной категории 2012–2013 годов рождения Николай Замешаев получил звание лучшего бомбардира турнира. Он забил 12 мячей.