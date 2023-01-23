Спорт

Четвёртый этап кубка Псковской области по лыжным гонкам состоялся в Печорском районе

Четвёртый этап кубка Псковской области по лыжным гонкам состоялся в Печорском районе. Об этом сообщил глава района Сергей Тарасик на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Сергей Тарасик / ВКонтакте

В забеге приняли участие 160 спортсменов с семи районов Псковской области: Великие Луки, Невель, Себеж, Остров, Псков, Порхов, Печоры. Самый молодой участник 2014 года рождения, самый опытный 1949 года рождения. Организатором соревнований выступила ДЮСШ Печорского района», - написал Сергей Тарасик.

Соревнования прошли на территории природно-ландшафтного парка «Мальская долина» в деревне Рогово.

Фото: Владлен Небейголова / ВКонтакте