Свыше 30 медалей привезли псковичи с соревнований по брейкингу

35 медалей привезли спортсмены Псковской области с Чемпионата и Первенства СЗФО по брейкингу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель дисциплины «Брейкинг», старший тренер сборной Псковской области Федерации танцевального спорта Кирилл Кочнев.
Фото здесь и далее: Кирилл Кочнев
На этих выходных сборная Псковской области представила регион на Чемпионате и Первенстве Северо-Западного Федерального Округа по брейкингу.
В официальных спортивных соревнованиях, являющихся отборочными для Чемпионата и Первенства России по брейкингу, приняли участие 205 спортсменов из девяти регионов СЗФО: Республика Карелия, Архангельская область, Калининградская область, Мурманская область, Псковская область, Республика Коми, Вологодская область, Ленинградская область, Новгородская область.
В командном зачете команда Псковской области заняла первое место.
Результаты региона за два дня соревнования стали следующими: 11 первых мест, 8 вторых мест, 8 третьих мест и 3 четвертых места.
Всего сборная привезла 35 медалей, что на 9 больше, чем в 2022 году. Список медалей по номинациям:
первое место - Никита Костин;
первое место - Кристина Кочнева;
первое место - Богдан Немчин;
первое место - Серафим Штулев;
первое место - Елизавета Манылова;
первое место - Алексей Мартынов;
первое место - Нелли Иванова;
первое место - Никита Костин;
первое место - Мария Костина;
первое место - Серафим Штулев, Данила Комендант и Назар Кузьмин;
первое место - Кирилл Кочнев, Иван Андреев, Никита Костин;
второе место - Андрей Синяков;
второе место - Данила Комендант;
второе место - Екатерина Ларионова;
второе место - Мария Костина;
второе место - Игорь Таников;
второе место - Варвара Николаева;
второе место - Максим Степанов;
второе место - Елизавета Волкова;
третье место - Кирилл Кочнев;
третье место - Назар Кузьмин;
третье место - Василиса Дзыбал;
третье место - Алевтина Балыкова;
третье место - Вячеслав Крушинов;
третье место - Дарья Семёнова;
третье место - Богдан Немчин; Владислав Устинов; Тимур Гасангулиев;
третье место - Кристина Кочнева, Мария Костина; Максим Степанов.