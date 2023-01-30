Спорт

Свыше 30 медалей привезли псковичи с соревнований по брейкингу

35 медалей привезли спортсмены Псковской области с Чемпионата и Первенства СЗФО по брейкингу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель дисциплины «Брейкинг», старший тренер сборной Псковской области Федерации танцевального спорта Кирилл Кочнев.

Фото здесь и далее: Кирилл Кочнев

На этих выходных сборная Псковской области представила регион на Чемпионате и Первенстве Северо-Западного Федерального Округа по брейкингу.

В официальных спортивных соревнованиях, являющихся отборочными для Чемпионата и Первенства России по брейкингу, приняли участие 205 спортсменов из девяти регионов СЗФО: Республика Карелия, Архангельская область, Калининградская область, Мурманская область, Псковская область, Республика Коми, Вологодская область, Ленинградская область, Новгородская область.

В командном зачете команда Псковской области заняла первое место.

Результаты региона за два дня соревнования стали следующими: 11 первых мест, 8 вторых мест, 8 третьих мест и 3 четвертых места.

Всего сборная привезла 35 медалей, что на 9 больше, чем в 2022 году. Список медалей по номинациям:

мужчины 19+

первое место - Никита Костин;

женщины 19+

первое место - Кристина Кочнева;

мальчики 10-12 лет

первое место - Богдан Немчин;

юноши 13-15 лет

первое место - Серафим Штулев;

девушки 13-15 лет

первое место - Елизавета Манылова;

мальчики 7-9 лет

первое место - Алексей Мартынов;

девочки 7-9 лет

первое место - Нелли Иванова;

юниоры 16-18 лет

первое место - Никита Костин;

юниорки 16-18 лет

первое место - Мария Костина;

командная номинация 10-15 лет 3х3

первое место - Серафим Штулев, Данила Комендант и Назар Кузьмин;

командная номинация 19 лет и старше 3х3

первое место - Кирилл Кочнев, Иван Андреев, Никита Костин;

мальчики 10-12 лет

второе место - Андрей Синяков;

юноши 13-15 лет

второе место - Данила Комендант;

девушки 13-15 лет

второе место - Екатерина Ларионова;

женщины 19+

второе место - Мария Костина;

мальчики 7-9 лет

второе место - Игорь Таников;

девочки 7-9 лет

второе место - Варвара Николаева;

юниоры 16-18 лет

второе место - Максим Степанов;

юниорки 16-18 лет

второе место - Елизавета Волкова;

мужчины 19+

третье место - Кирилл Кочнев;

мальчики 10-12 лет

третье место - Назар Кузьмин;

девочки 10-12 лет

третье место - Василиса Дзыбал;

девушки 13-15 лет

третье место - Алевтина Балыкова;

мальчики 7-9 лет

третье место - Вячеслав Крушинов;

юниорки 16-18 лет

третье место - Дарья Семёнова;

командная номинация 10-15 лет 3х3

третье место - Богдан Немчин; Владислав Устинов; Тимур Гасангулиев;

командная номинация 19 лет и старше 3х3

третье место - Кристина Кочнева, Мария Костина; Максим Степанов.