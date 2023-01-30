Спорт

Первенство региона по плаванию состоялось в спорткомлексе «Барс»

Первенство Псковской области по плаванию среди юниоров 2005-2006 годов рождения, юниорок 2006-2008 годов рождения, юношей 2007-2008, 2009-2010 годов рождения и девушек 2009-2010, 2011-2012 годов рождения состоялось в бассейне спорткомплекса СШОР по плаванию «Барс». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивном учреждении.

Фото здесь и далее: спортивная школа по плаванию «Барс»

Соревнования проходили 24, 26 и 27 января. В них приняли участие 150 спортсменов. «Одна из решаемых в ходе этих соревнований задач - выявление сильнейших пловцов и формирование сборных команд по плаванию для участия в Первенстве России среди юношей и девушек, юниоров и юниорок и во Всероссийских соревнованиях по плаванию "Весёлый дельфин"», - отметили в учреждении.

В старшей возрастной группе среди юношей на четырёх дистанциях победил кандидат в мастера спорта Владислав Мельников (200 м вольным стилем, 50 м, 100 м и 200 м на спине), на трёх дистанциях – кандидат в мастера спорта Ярослав Поляков (50 м и 200 м баттерфляем и 400 м комплексным плавание) и Алексей Мисюра (50 м вольным стилем, 50 м брассом и 100 м комплексным плаванием).

Дважды поднимался на пьедестал Константин Батурин. Он первым преодолел дистанции 400 м и 1500 м вольным стилем. По одной победной дистанции у кандидата в мастера спорта Ильи Шелеста, Кирилла Печниковского, Андрея Чернова, Максима Алексеева и Андрея Мельничука.

Среди девушек в старшей возрастной группе наиболее успешно выступила мастер спорта России Варвара Степанова. У неё шесть победных дистанций. Кандидат в мастера спорта Карина Данилова первой преодолела четыре дистанции, кандидаты в мастера спорта Екатерина Орлова и Наталия Вихрова – по две дистанции. Ангелина Григорьева и Диана Швалюк в первенстве одержали по одной победе.

Среди представителей младшей возрастной группы Анастасия Денисова пять раз поднималась на высшую ступеньку пьедестала, Ксения Егорова, Захар Болоболов и Захар Пименов финишировали первыми трижды. По две победные дистанции на счету Дарьи Григорьевой, Анастасии Дмитриевой, Ксении Шелест, Евгения Васильева и Максима Селягина. Десять спортсменов в этой возрастной группе стали победителями единожды.

В ходе соревнований 21 пловец выполнил нормативы очередных спортивных разрядов.