Награды за спартакиады 2019-2022 годов подготовили в Псковской области

Награды победителям и призёрам областных спартакиад за 2019-2022 годы подготовили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре спортивной подготовки региона.
Фото из архива ПЛН
«Подготовлены награждения по итогам спартакиад 2019, 2021, 2022 годов», - сообщили в центре.
Получить награды можно по адресу: Псков, улица Текстильная, 7, предварительно позвонив по номеру: 53-17-46.
Награждение подготовили по итогам спартакиад:
- Одиннадцатая областная спартакиада учащихся 2019 года.
- Десятая областная спартакиада высших учебных заведений (вузов) 2019 года.
- Десятая областная спартакиада учреждений среднего профессионального образования (УСПО) 2019 года.
- Тринадцатая областная спартакиада учащихся 2021 года.
- Двенадцатая областная спартакиада высших учебных заведений (вузов) 2021 года.
- Четырнадцатая областная спартакиада учащихся 2022 года.
- Тринадцатая областная спартакиада высших учебных заведений (вузов) 2022 года.
- Тринадцатая областная спартакиада учреждений среднего профессионального образования (УСПО) 2022 года.
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