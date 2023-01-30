Спорт

Награды за спартакиады 2019-2022 годов подготовили в Псковской области

Награды победителям и призёрам областных спартакиад за 2019-2022 годы подготовили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре спортивной подготовки региона.

Фото из архива ПЛН

«Подготовлены награждения по итогам спартакиад 2019, 2021, 2022 годов», - сообщили в центре.

Получить награды можно по адресу: Псков, улица Текстильная, 7, предварительно позвонив по номеру: 53-17-46.

Награждение подготовили по итогам спартакиад:

Одиннадцатая областная спартакиада учащихся 2019 года. Десятая областная спартакиада высших учебных заведений (вузов) 2019 года. Десятая областная спартакиада учреждений среднего профессионального образования (УСПО) 2019 года. Тринадцатая областная спартакиада учащихся 2021 года. Двенадцатая областная спартакиада высших учебных заведений (вузов) 2021 года. Четырнадцатая областная спартакиада учащихся 2022 года. Тринадцатая областная спартакиада высших учебных заведений (вузов) 2022 года. Тринадцатая областная спартакиада учреждений среднего профессионального образования (УСПО) 2022 года.

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