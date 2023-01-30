Спорт

Соревнования по спортивной аэробике состоялись в Пскове

Чемпионат и Первенство Пскова по спортивной аэробике состоялись в спорткомплексе «Электрон» 4 и 5 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе «Бригантина».

Фото здесь и далее: спортшкола «Бригантина»

Спортсмены спортшколы «Бригантина» получили 41 медаль - из них 15 золотых, 10 серебряных и 16 бронзовых. Занимаются со спортсменами тренеры высшей квалификационной категории Анжелика Алексеева и София Кусткова.

Чемпионат и Первенство Псковской области по спортивной аэробике состоится в спорткомплексе «Электрон» 18-19 февраля.