Спорт

Подведены итоги соревнований «Лыжня России-2023»

Объявлены результаты Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2023», которая прошла 11 февраля на горе Соколихе под руководством комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова и администрации Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В гонке приняли участие более 400 спортсменов из Пскова, Псковского, Себежского, Порховского, Плюсского и Дедовического районов.

Победителями стали:

Вадим Пыхтин и Ульяна Тихомирова на дистанции 1,5 километра;

Георгий Пыхтин и Александра Гребейникова на дистанции 5 километров;

Дмитрий Баранов и Светлана Громова, 2002-1982 годов рождения, на дистанции 10 километров;

Максим Кудряшов и Екатерина Костина, 1981 года рождения и старше, на дистанции 10 километров.

Победителей и призеров наградили медалями, кубками и грамотами.