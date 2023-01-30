Подведены итоги соревнований «Лыжня России-2023»

Объявлены результаты Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2023», которая прошла 11 февраля на горе Соколихе под руководством комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова и администрации Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области
В гонке приняли участие более 400 спортсменов из Пскова, Псковского, Себежского, Порховского, Плюсского и Дедовического районов.
Победителями стали:
Победителей и призеров наградили медалями, кубками и грамотами.