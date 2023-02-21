Спорт

Псковские биатлонисты завершили индивидуальные выступления на первенстве России

Биатлонисты из Псковской области завершили индивидуальные выступления на первенстве России. Об этом сообщается в группе «Псковский биатлон» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Псковский биатлон» / «ВКонтакте»

«Закончились индивидуальные дисциплины на первенстве России по биатлону среди юношей и девушек 2008-2009 годов рождения. Псковские спортсмены показали хорошие результаты», - говорится в сообщении.

24 февраля проходил спринт, девушки преодолели дистанцию в 3,6 км, юноши - в 4,5 км. Псковичка Карина Смирнова заняла 30 место, Глеб Макеев - 10 место.

«В соревнованиях приняли участие 35 регионов России. Это очень хороший результат, поздравляем спортсменов!» - отметили в группе.

Добавим, соревнования проходят с 20 по 26 февраля в Смоленской области. Ранее Глеб Макеев завоевал третье место в индивидуальной гонке.