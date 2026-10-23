Чемпионат и первенство Псковской области по самбо пройдут в Писковичах

Чемпионат и первенство Псковской области по самбо пройдут 24 октября в спортивном комплексе псковской деревни Писковичи по адресу: ул. Волкова, д. 20. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель Псковского регионального отделения «Всероссийской федерации самбо» Дмитрий Алекминский.

В соревнованиях примут участие порядка 100 человек в трех возрастных группах: мужчины старше 18 лет, юниоры и юниорки от 18 до 20 лет, юноши и девушки от 16 до 18 лет.

В каждой подгруппе будет разное количество весовых категорий: в первой подгруппе — 8 весовых категорий, во второй — в каждой гендерной группе по 8 категорий, в третьей — в каждой гендерной группе по 10 весовых категорий.

Победителей и призеров наградят грамотами и медалями. Спортсмены, занявшие первые и вторые места, будут иметь право на участие в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа, которые пройдут в декабре в Санкт-Петербурге.