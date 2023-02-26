Спорт

В Сенчитском бору прошли состязания по лыжным гонкам

В Сенчитском бору Великолукского района состоялось открытое первенство по лыжным гонкам на длинные дистанции.

Состязания собрали любителей лыжного спорта из Псковской (города Торопец, Западная Двина, Андреполь) и Тверской областей. Наш регион представляли спортсмены из Пскова, посёлка Переслегино и Великих Лук. Состязания по накалу страстей не уступали турнирам международного класса. Скачав приложение «Винлайн» для «Айфона», можно заключить пари на результаты соревнований по лыжному спорту прямо с мобильного.

Фотограф турнира в Великолукском районе Николай Ласьков поделился своими впечатлениями от состязаний: «Несмотря на большой мороз, всё прошло здорово и по-спортивному весело».

Зарегистрироваться для участия в состязаниях могли все желающие, так что на старт вышли профессионалы и начинающие лыжники разных возрастов, поделённые на соответствующие категории. Для участников гонок и болельщиков было организовано горячее питание при поддержке коллектива столовой ЖБИ-2.

Победителей и призёров соревнований наградили почётными грамотами. Мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества, стало настоящим спортивным праздником.