Спорт

Псковские спортсмены стали победителями областной спартакиады по самбо

Команда города Пскова заняла первое общее командное место в областных соревнованиях по самбо. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

XV областная спартакиада учащихся по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет и первенство Псковской области по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет собрали 180 спортсменов из 11 муниципалитетов региона. Псков представляли самбисты спортивных школ «Мастер» и «Бригантина».

На XV областной спартакиаде учащихся по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет 2007-2009 годов рождения воспитанники тренеров Дмитрия Алекминского, Дмитрия Михайлова и Елены Ивановой из спортивной школы «Мастер» получили 12 медалей. Из них восемь золотых, одну серебряную и три бронзовых. Спортсмены спортивной школы «Бригантина» под руководством тренеров Николая Швеца и Сергея Фомина взяли три медали: одну серебряную и две бронзовых.

В первенстве Псковской области по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет 2009-2011 годов рождения спортсмены из школы «Мастер» получили три золотые медали, одну серебряную и три бронзовых. Самбисты из школы «Бригантина» заслужили две бронзовые медали.