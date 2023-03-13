Спорт

Первенство по лыжным гонкам состоялось в Стругокрасненском районе

Открытое первенство Стругокрасненского района по лыжным гонкам состоялось 11 марта. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Струг Красных, Порхова, Пскова, Великих Лук, Острова, Печор, Невеля и Себежа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

Фото здесь и далее: администрация Стругокрасненского района

Более 100 любителей зимнего спорта собрались на территории стадиона стругокрасненской школы. Спортсмены-любители нескольких возрастных категорий вышли на дистанции от 2 до 10 км.

«Несмотря на сложнейшие погодные условия соревнования прошли на высоком организационном уровне. Обильный снегопад, сильная метель не смогли помешать организаторам достойно провести соревнования», - отметили в администрации.