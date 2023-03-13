Спорт

Итоги турнира по шахматам среди росгвардейцев подвели в Пскове

Итоги турнира по шахматам среди сотрудников и военнослужащих управления Росгвардии по Псковской области, который прошёл в шахматном клубе Unlim, подвели в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В интеллектуальных состязаниях приняли участие команды ОМОН «Кром», СОБР «Гепард», отдела вневедомственной охраны, подразделений обеспечения и команда аппарата управления.

Участники чемпионата провели блиц-игры с контролем времени. Исходя из общего количества набранных очков, по всем исходам сыгранных шахматных партий, были выявлены команды-победители.

Звание победителя завоевала команда сотрудников ОМОН «Кром», «серебро» досталось команде сотрудников СОБР «Гепард», третье место заняла команда военнослужащих из подразделений обеспечения.

Теперь победители представят псковское управление Росгвардии на чемпионате Северо-Западного округа Росгвардии по шахматам.