Спорт

Спортинвентарь приобрели для отделения Всероссийского общества слепых в Великих Луках

Представители Великолукского городского отделения Всероссийского общества слепых обратились в местное отделение «Единой России» с просьбой оказать помощь в приобретении спортивного инвентаря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Инвентарь для слепых людей требуется не обычный, а специальный, позволяющий людям с ограниченными возможностями по зрению играть в настольный теннис. На просьбу откликнулась депутатская фракция «Единая Россия» в Великолукской городской Думе.

Ещё несколько лет назад благодаря городской общественности для Великолукского общества слепых уже был приобретен специальный теннисный стол для игры в «Шоудаун» – настольную игру, задуманную для незрячих людей и сочетающую в себе элементы настольного тенниса и аэрохоккея. Однако, отсутствие специальных ракеток и звуковых шариков не позволяло его использовать, напомнили в реготделении партии.

Ранее приобретенный за счет средств депутатов Великолукской городской Думы специальный спортинвентарь прибыл в город на этой неделе. Депутаты Сергей Макаров и Дмитрий Кислицин передали Великолукскому обществу слепых специальные теннисные ракетки, шарики, повязки и перчатки.

«Люди с проблемами со зрением оказались в тяжелой жизненной ситуации, но, несмотря на это, они находят в себе силы и мужество, чтобы преодолевать все трудности и жить в полную силу! Шоудаун – настольная игра, изначально задуманная для незрячих людей и сочетающая элементы настольного тенниса и аэрохоккея. В нашем городе в неё играют спортсмены из общества "ВЕЛОС". Мы находимся в тесном взаимодействии с обществом и будем продолжать оказывать им помощь и поддержку!» – отметил Дмитрий Кислицин.