Спорт

Министр спорта раскритиковал тренера сборной России по футболу

Министр спорта Олег Матыцин в ходе рабочей поездки в Китай заявил, что главный тренер сборной России по футболу является лицом страны, а выражение безразличия в спорте ведет к дороге в никуда.

Ранее на пресс-конференции, посвященной предстоящему матчу против команды Ирака, тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не держится за свое место в команде и не видит проблемы в возможном увольнении из национальной сборной, сообщает РИА Новости.

«Главный тренер сборной России по футболу - это не просто лицо команды, это лицо страны. Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное - является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения. Каждое сказанное слово дает соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков. Чтобы спортсмены с гордостью выходили на каждый матч и выкладывались по максимуму за российский флаг», - приводит слова Матыцина пресс-служба министерства спорта.

«Выражение безразличия в спорте - дорога в никуда. Поэтому надо четко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе», - добавил министр.

Сегодня, 26 марта, сборная России проведет товарищеский матч против команды Ирака в Санкт-Петербурге.

Карпин был назначен главным тренером сборной России летом 2021 года.