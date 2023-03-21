Министр спорта раскритиковал тренера сборной России по футболу

Министр спорта Олег Матыцин в ходе рабочей поездки в Китай заявил, что главный тренер сборной России по футболу является лицом страны, а выражение безразличия в спорте ведет к дороге в никуда.
Ранее на пресс-конференции, посвященной предстоящему матчу против команды Ирака, тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не держится за свое место в команде и не видит проблемы в возможном увольнении из национальной сборной, сообщает РИА Новости.
«Выражение безразличия в спорте - дорога в никуда. Поэтому надо четко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе», - добавил министр.
Сегодня, 26 марта, сборная России проведет товарищеский матч против команды Ирака в Санкт-Петербурге.
Карпин был назначен главным тренером сборной России летом 2021 года.