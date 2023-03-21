Спорт

Футболист Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России

Футболист Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Полузащитник московского «Локомотива» отличился в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней в товарищеском матче против команды Ирака, который проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге. Пиняев побил рекорд нападающего Дмитрия Сычева, забившего мяч в возрасте 18 лет 6 месяцев и 23 дней в товарищеской встрече против сборной Югославии 19 мая 2002 года, сообщает РИА Новости.

После гола Пиняева, отличившегося на 58-й минуте, счет в матче стал 2:0 в пользу сборной России. Первый мяч россиян во встрече забил на 50-й минуте Антон Миранчук.

Отметим, по итогу сборная России обыграла сборную Ирака со счетом 2:0.

Пиняев является воспитанником клуба «Чертаново». В 2017 году он стажировался в академии английского «Манчестер Юнайтед». С лета 2021 года он выступал за самарские «Крылья Советов», а в минувшее зимнее трансферное окно перешел в московский «Локомотив».

Ранее сообщилось, что министр спорта Олег Матыцин раскритиковал тренера сборной России по футболу Валерия Карпина.