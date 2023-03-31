Спорт

Волейболистки из Пскова представят регион на окружной спартакиаде в Череповце

Финал 15-й областной спартакиады учащихся среди девушек 2007-2008 годов рождения по волейболу прошел в спортивном зале школы олимпийского резерва по плаванию «Барс» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

В соревнованиях приняли участие команды из Пскова и Великих Лук, Пустошкинского и Псковского районов.

Под руководством тренеров Анжелы Цветковой и Сергея Кошелева победителем турнира стала команда Пскова, которая получила право представлять Псковскую область на Спартакиаде Северо-Западного федерального округа в декабре 2023 года в Череповце.

Кроме того, с 21 по 28 марта в спортивном зале Псковского кооперативного колледжа прошло первенство города Пскова по волейболу среди мужских команд учащихся учреждений среднего профессионального образования.

В соревнованиях приняли участие четыре команды: агротехнический колледж, колледж профессиональных технологий и сервиса, политехнический колледж, колледж ПсковГУ. «Спортсмены показали красивый волейбол, напряженную борьбу и лишь по разнице забитых мячей смогли определиться победители и призеры турнира», - отметили в пресс-службе.

Победу в первенстве одержала команда агротехнического колледжа, второе место заняла команда колледжа ПсковГУ, третье место за командой колледжа профессиональных технологий и сервиса.

Призеров наградили грамотами комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.