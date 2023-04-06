Победитель студенческих соревнований по мини-футболу определен в Пскове

В пятницу, 7 апреля, в Пскове завершились межрегиональные соревнования по мини-футболу среди команд профессиональных образовательных организаций Северо-Западного федерального округа сезона 2022-2023 годов. Победителем турнира стал Гатчинский педагогический колледж имени Ушинского, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении федераций футбола «Северо-Запад».
Семь студенческих команд из шести регионов СЗФО соревновались по формуле однокругового чемпионата. Перед финальным днем в таблице лидировал СКФКиС, однако поражение от CТСиC из Северодвинска отбросило мончегорцев за пределы призовой тройки. Бронзовые медали вырвал новгородский Технологический колледж, забивший победный гол в ворота псковского ПАК за секунды до сирены.
Судьба золотых медалей решалась до последних минут заключительного матча. Северодвинскому техникуму судостроения и судоремонта не хватило двух голов, чтобы при равенстве очков сместить с первой строчки Гатчинский педагогический колледж. В церемонии награждения принял участие заместитель председателя комитета по спорту Псковской области Дмитрий Сопотов.
ГПК и CТСиC завоевали право в мае выступить в финале Бронзовой лиги. Финальный этап соревнования в рамках проекта «Мини-футбол – в вузы» пройдет в Нижегородской области.
Лучшие игроки турнира.
Вратарь — Тимофей Болтунов (ГПК, Гатчина).
Бомбардир — Платон Гулин (СКФКиС, Мончегорск).
Игрок — Сергей Елсаков (CТСиC, Северодвинск).
Итоговое положение команд.
1. Гатчинский педагогический колледж имени Ушинского (Гатчина, Ленинградская область).
2. Северодвинский техникум судостроения и судоремонта (Северодвинск, Архангельская область).
3. Технологический колледж (Великий Новгород).
4. Северный колледж физической культуры и спорта (Мончегорск, Мурманская область).
5. Колледж ПсковГУ (Псков).
6. Беломорско-Онежский филиал (колледж) ГУМРФ (Петрозаводск).
7. Псковский агротехнический колледж (Псков).