Спорт

Великолукский студент стал призером чемпионата России по панкратиону

Чемпионат России по спортивной борьбе панкратион проходил в Санкт Петербурге с 6 по 8 апреля. За чемпионские пояса боролись 352 спортсмена из 50 регионов, Псковскую область на соревнованиях представляли трое спортсменов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации панкратиона Псковской области.

Фото: Федерация панкратиона Псковской области

Илона Ляман остановилась в шаге от пьедестала и заняла четвертое место. Студент великолукской государственной академии физкультуры и спорта Евгений Котов завоевал «бронзу», досрочно завершив три поединка и проиграв 2 балла за выход в финал. Смирнов Иван одержал досрочные победы в двух поединках, но проиграл нокаутом за выход в финали и в результате не был допущен к бою за третье место.

«Результатом доволен. К сожалению только трое наших бойцов смогли принять участие в чемпионате, причём самые молодые и неопытные. Костяк сборной, а это чемпионы и призёры России прошлых лет, в силу разных причин не смогли участвовать в чемпионате. Особенно тяжелым было то, что они не смогли оказать содействие в подготовке участвующих в турнире спортсменов. Тренера очень постарались, за что им и спортсменам огромное спасибо», - дал оценку выступления сборной на чемпионате президент федерации панкратиона Псковской области и заместитель председателя федерации спортивной борьбы Псковской области Михаил Тетюхин.