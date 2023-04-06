Спорт

День космонавтики псковские курсанты отметили легкоатлетической эстафетой

День космонавтики в Псковском филиале университета ФСИН России отметили легкоатлетической эстафетой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

«В образовательной организации стало уже доброй традицией 12 апреля, в День космонавтики, выявлять самых быстрых, смелых и умелых среди курсантов. В этом году сотрудники кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки также провели соревнования среди переменного состава Псковского филиала университета ФСИН России», - рассказали в вузе.

По итогам легкоатлетической эстафеты победителем стала команда 3 курса. Капитана победившей команды Екатерину Шарикову наградили переходящим кубком.

Награды победителям и призерам состязаний вручил врио заместителя начальника псковского филиала университета Вадим Ильин.