Спорт

Кафе появится в скейт-парке на улице Поземского в Пскове

Небольшое кафе появится на территории нового скейт-парка на улице Леона Поземского в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Самый большой в Псковской области скейт-парк открыт! От обсуждения идеи до воплощения прошло 1,5 года. И вот площадку уже осваивают скейтеры, самокатеры и благодарят за возможность тренироваться», – отметил Борис Елкин.

Зона катания с фигурами разной сложности составляет почти 3 тысячи квадратных метров. Есть площадки для воркаута и стритбола, и несколько зон отдыха. Объект оснащен звуковой аппаратурой и видеонаблюдением, вечером освещается.

Глава города также подчеркнул, что скейт-парк построен в месте, где нет жилых домов. Это стало возможным в рамках реконструкции улицы Леона Поземского по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Задумали провести здесь первый в Пскове фестиваль экстремальных видов спорта. Готовимся!» – добавил он.