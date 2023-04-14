Спорт

Юные воркаутеры из Пскова отправились на тренировку в Великие Луки

Спортивное движение Street workout Pskov организовало поездку юных спортсменов в гимнастический зал города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили активисты движения.

Фото здесь и далее: Street workout Pskov

Поездка состоялась в рамках взаимодействия между Великолукской государственной академией физической культуры и спорта и псковским спортивным воркаут-сообществом. Юные спортсмены отправились в Великие Луки в сопровождении представителя и тренера Андрея Цепкова.

«Ребята посетили достопримечательности города, получили массу положительных эмоций и заряд мотивации от поездки. Выражаем благодарность преподавателю Денису Викторовичу и руководству ВЛГАФК за то, что ребята смогли потренироваться в профессиональном зале, отработать элементы и повысить свой уровень физической подготовки», - добавили в Street workout Pskov.