Спорт

Руководство ФК «Луки-Энергия» не приняло отставку главного тренера после разгромного поражения

Футбольный клуб «Луки-Энергия» потерпел поражение со счетом 1:5 в игре с командой «Леон Сатурн» в матче 27-го тура первенства по футболу Второй лиги «Дивизиона Б» 13 октября на стадионе «Экспресс» в Великих Луках.

На фото: президент футбольного клуба «Луки-Энергия» Сергей Поварещенков

Хет-трик оформил нападающий «Сатурна» Артем Закиров. Еще по голу на свой счет записали Денис Грибанов и Артем Шаболин. Единственный гол в составе хозяев забил Игорь Егоров.

На текущий момент команда занимает 12 место в турнирной таблице, из 5 игр 3 поражения.

После поражения тренер «Луки-Энергия» Сергей Осадчук заявил о том, что обратится к руководству клуба с просьбой об отставке.

На фото: тренер футбольной команды «Луки-Энергия» Сергей Осадчук

Однако в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей президент футбольного клуба «Луки-Энергия» Сергей Поварещенков сообщил, что заявление об отставке было сделано главным тренером на эмоциях, и он продолжит работу с командой.