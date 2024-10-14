Спорт

Псковская «Бригантина» победила в турнире по волейболу в Белоруссии

Воспитанницы псковской спортивной школы «Бригантина» заняли первое место на открытом районном турнире по волейболу среди девушек до 15 лет памяти Героя Советского Союза Петра Акуционка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе.

Фото здесь и далее: СШ «Бригантина»

Соревнования прошли в поселке Шумилино Витебской области в Республике Беларусь с 12 по 13 октября.

В турнире приняли участие команды из городов Псков, Бешенковичи, Миоры, Поставы и поселка Шумилино.

Состав команды СШ «Бригантина»:

1. Дарья Савостина;

2. Валерия Клинова;

3. Арина Рюхина — лучший игрок команды;

4. Василиса Петрова;

5. Анна Иванова;

6. Александра Исаева;

7. Алина Кирюшина;

8. Вероника Петрова;

9. Злата Гончарук;

10. Варвара Веременко;

Готовили девушек к соревнованиям тренеры-преподаватели Анжела Цветкова и Ольга Муштукова.

Также игроки приняли участие в акции памяти Героя Советского Союза Петра Акуционка, возложили цветы к памятнику, посетили среднюю школу №1 имени Петра Акуционка и музей.