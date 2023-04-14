Спорт

Псковский футбольный клуб станет участником чемпионата СЗФО 2023 года

Состав участников предстоящего чемпионата Северо-Западного федерального округа по футболу среди мужских команд сезона 2023 года пополнился двумя коллективами. Участником чемпионата СЗФО стал «Псков».Информация об этом появилась на сайте объединения федераций футбола «Северо-Запад».

В прошлом сезоне команда стала серебряным призером соревнования, при равенстве очков уступив «Северу» по результатам личных встреч. Псковский клуб является четырехкратным обладателем Кубка Северо-Запада и чемпионом СЗФО в 1999 году.

Футбольный клуб «Тосно» официально возродился при поддержке властей Тосненского района Ленинградской области. Вслед за подтверждением участия в Кубке регионов команда подала заявку в чемпионат СЗФО, старт которого запланирован в мае. Профессиональный клуб из Тосно был расформирован в 2018 году, когда потерял место в Премьер-Лиге и не прошел лицензирование в ФНЛ. В том сезоне тосненцы выиграли Кубок России, в финале обыграв курский «Авангард». Последний официальный матч команда провела 13 мая 2018 года, уступив «Уфе» со счетом 0:5.

Клубы, заявившиеся в чемпионат СЗФО, автоматически станут участниками Кубка Северо-Запада. Оба межрегиональных турнира являются отборочными этапами всероссийских соревнований РФС. Чемпион СЗФО завоюет путевку в финальный турнир среди команд III дивизиона. Победитель кубкового соревнования сможет выступить во всероссийском Кубке среди любительских команд.

Клубы-призеры чемпионата СЗФО будут допущены к процедуре лицензирования для участия во Второй лиге. Право пройти лицензирование также получит обладатель Кубка Северо-Запада.

Ранее «Север» и спортшкола «Ленинградец» подтвердили участие в турнирах СЗФО среди мужских команд.