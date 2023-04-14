Спорт

Почти 30 человек преодолели «Ледяной заплыв» на Великой в Пскове

Чемпионат Псковской области по зимнему плаванию состоялся на гребной базе «СШОР «Ника» в Пскове 22 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации зимнего плавания.

Фото и видео здесь и далее: Федерация зимнего плавания Псковской области

«Температура воды реки Великой всего 6°C, температура воздуха 11°C. Преодолеть дистанцию 25 метров в холодной воде зарегистрировались 29 смельчаков, в том числе участник из Индии. Для нас и города Пскова - это первый опыт проведения официальных соревнований по зимнему плаванию. Мы сильно переживали и долго готовились к этому событию», – отметили организаторы.

Победителем и призером заплыва среди мужчин с результатом 12,90 секунды и 12,95 секунды стали чемпионы России по зимнему плаванию Артур и Марк Мордовцевы. На третьем месте расположился член Федерации Евгений Беляков.

Среди женщин лучший результат в вольном стиле показали Каролина Мордовцева (15,20 секунды), Наталья Карпенко (19,07) и Елена Хорунжина (21,94).

Итоговый протокол с результатами соревнований можно скачать по ссылке.