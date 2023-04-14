Спорт

Опубликована программа 27-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Опубликована предварительная программа 27-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале мероприятия.

Также ещё четыре аэронавта изъявили желание принимать участие в чемпионате России по воздухоплавательному спорту. Соответствующие заявки поступили в адрес оргкомитета. Среди потенциальных участников два пилота из Феодосии: Сергей Белорусов и Владимир Карнаухов, а также аэронавт из Костромы Антон Тезавров и воздухоплаватель из Нижегородской области Сергей Лукоянов.

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки»

Всего на сегодняшний день оргкомитет зарегистрировал 23 участника Встречи.

Напомним, чемпионат России по воздухоплавательному спорту и 27-ю Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках планируют провести в период с 11 по 17 июня.

Известно, что в рамках встречи пройдет ряд состязаний, по итогам которых будет разыгран Кубок России по воздухоплаванию, Кубок Дружбы среди всех пилотов, участвующих в соревнованиях, Кубок города Великие Луки для пилотов, многократно участвующих во встрече, и Кубок княгини Ольги, который вручат лучшей пилотессе.

Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках является ПАО «Газпром».