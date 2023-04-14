Спорт

Начинается видеотрансляция проекта о фитнесе «Планка»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию проекта о фитнесе «Планка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это новый проект, рассказывающий о тонкостях правильного занятия спортом и фитнесом: с чего начать, как похудеть, как правильно заниматься, чтобы улучшить здоровье, самочувствие, повысить самооценку, выглядеть так, чтобы вызывать респект и уважение окружающих…

Сегодня ведущий Константин Калиниченко и руководитель фитнес-клуба «Планка Фитнес» Анастасия Ткаченко поговорят о новинках в фитнес-индустрии.

Как понять, что предлагаемый фитнес-продукт — это сегодняшний, а не вчерашний день фитнес-индустрии? Можно ли в провинции получать самые современные фитнес-услуги? Что сегодня в моде — похудение, накачивание мышц, поддержание общего тонуса или что-то другое? Ответы на эти и другие вопросы — в эфире.

Напомним, «Планка» - совместный проект радиостанции «ПЛН FM» и фитнес-клуба «Планка Фитнес». Программа выходит каждый последний четверг месяца.