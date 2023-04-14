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«Планка»: О новинках в фитнес-индустрии. ВИДЕО

27.04.2023 16:33|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Планка», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 27 апреля.

Это новый проект, рассказывающий о тонкостях правильного занятия спортом и фитнесом: с чего начать, как похудеть, как правильно заниматься, чтобы улучшить здоровье, самочувствие, повысить самооценку, выглядеть так, чтобы вызывать респект и уважение окружающих…

Сегодня ведущий Константин Калиниченко и руководитель фитнес-клуба «Планка Фитнес» Анастасия Ткаченко поговорили о новинках в фитнес-индустрии.

Как понять, что предлагаемый фитнес-продукт — это сегодняшний, а не вчерашний день фитнес-индустрии? Можно ли в провинции получать самые современные фитнес-услуги? Что сегодня в моде — похудение, накачивание мышц, поддержание общего тонуса или что-то другое? Ответы на эти и другие вопросы — в эфире.

Напомним, «Планка» - совместный проект радиостанции «ПЛН FM» и фитнес-клуба «Планка Фитнес». Программа выходит каждый последний четверг месяца.

Теги: #спорт #Планка фитнес #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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