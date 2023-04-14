Спорт

Псковские спортсмены получили медали на первенстве России по ММА

Псковские спортсмены получили медали на первенстве России по ММА. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе спортивных единоборств «Отечество-Псковская область».

Фото здесь и далее: клуб спортивных единоборств «Отечество-Псковская область»

Спортсмены клуба единоборств «Отечество - Псковская область», воспитанники СШОР «Экспресс», бойцы «Центр ММА» получили медали на первенстве России по ММА. Соревнования проходят в Сочи.

Артем Стрелков стал бронзовым призёром среди юношей 12-13,14-15,16-17 лет. Тренирует спортсмена Андрей Тимофеев. Также «бронзу» получила Варвара Васильева. Её тренирует Андрей Ткаченко и Павел Ершов.