Спорт

Обновленный тренажерный зал открылся в школе олимпийского резерва «Ника»

Тренажерный зал школы олимпийского резерва «Ника» в Пскове открылся после ремонта сегодня, 4 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Новый зал обеспечен тремя тренажёрами для гребли, предназначенными для подготовки спортсменов в осенне-зимний сезон.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов рассказал об истории взаимодействия школы олимпийского резерва «Ника» с профсоюзами.

«Мы планируем и дальше использовать этот объект по спортивному назначению и поддерживать. Стараемся максимально помогать и поддерживать, к тому же, за счёт собственных ресурсов осуществляем ремонт здания. Планы далеко идущие», - рассказал Игорь Иванов. Ряд ремонтных работ общей стоимостью около 3 миллионов рублей уже завершен.

Ремонт школы будет продолжаться, к 2025 году планируют согласовать ремонт тамбура, заменить входные двери и провести работы по восстановлению вентиляции.

«Давно наша гребная база не видела подобных ремонтов, мы видим и обновление спортинвентаря», - добавил Игорь Иванов и уточнил, что все это было бы невозможно без совместной работы профсоюзов с администрацией города и правительством области.

Председатель Псковской областной федерации гребли на байдарках и каноэ Константин Чижов отметил помощь профсоюзов в организации соревнований и ремонте школы. «Я думаю, это большое подспорье в работе школы. У нас сейчас прорастает хорошая смена, и эти тренажёры, этот зал будут очень востребованы», - рассказал Константин Чижов.

Напомним, что существующее здание гребной базы было ведено в эксплуатацию в 1987 году. На базе детско-юношеской спортивной школы развиваются сразу несколько видов спорта: академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, биатлон, лыжные гонки, баскетбол. Все занятия проводятся бесплатно.