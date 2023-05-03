Спорт

Псковички стали призерами Первенства России по кикбоксингу

Воспитанники клуба единоборств «Отечество - Псковская область» завоевали четыре серебряные медали на Первенстве России по кикбоксингу. Соревнования прошли в городе Кемерово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе.

Фото: клуб единоборств «Отечество - Псковская область»

Две серебряные медали получила Анастасия Павлова, аналогичного результата добилась Анастасия Федюкова.

«Спортсменки отобрались в национальную сборную страны! Выступали в первые в татами дисциплинах такого высокого уровня Поздравляем девочек», - отметили в клубе.

Тренирует спортсменок Сергей Москалев.