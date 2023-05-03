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Спорт

Всероссийские соревнования по брейкингу прошли в Пскове

08.05.2023 19:56|ПсковКомментариев: 0

Всероссийские соревнования по брейкингу Break Rumble прошли в Пскове. Об этом сообщается в группе Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла.

Фото здесь и далее: Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла

Соревнования организовали в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» 6 по 7 мая. По итогам двух дней в соревнованиях приняли участие 603 спортсмена из 45 городов и 31 субъекта Российской Федерации. Номинации зависели от возраста и количества участников.

 

Псковские спортсмены получили награды. В номинации «женщины, 19 лет и старше» бронзовую медаль получила Мария Костина. В номинации «Юниорки 16-18 лет» Мария получила «золото». В номинации «Девочки 7-9 лет» первое место у Нелли Ивановой, второе - у Алены Поповой.

В командных соревнованиях среди юношей и девушек от 10 до 15 лет третье место выиграла псковская команда «Хоть отбавляй».

Теги: #брейкинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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