Спорт

Всероссийские соревнования по брейкингу прошли в Пскове

Всероссийские соревнования по брейкингу Break Rumble прошли в Пскове. Об этом сообщается в группе Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла.

Фото здесь и далее: Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла

Соревнования организовали в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» 6 по 7 мая. По итогам двух дней в соревнованиях приняли участие 603 спортсмена из 45 городов и 31 субъекта Российской Федерации. Номинации зависели от возраста и количества участников.

Псковские спортсмены получили награды. В номинации «женщины, 19 лет и старше» бронзовую медаль получила Мария Костина. В номинации «Юниорки 16-18 лет» Мария получила «золото». В номинации «Девочки 7-9 лет» первое место у Нелли Ивановой, второе - у Алены Поповой.

В командных соревнованиях среди юношей и девушек от 10 до 15 лет третье место выиграла псковская команда «Хоть отбавляй».