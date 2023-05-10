Турнир по тхэквондо на кубок губернатора Псковской области соберет 700 участников

Всероссийский турнир по тхэквондо ИТФ на кубок губернатора Псковской области состоится в Пскове 12-14 мая. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил президент Федерации тхэквондо Псковской области, депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов.
Комплекты медалей разыграют в четырех возрастных категориях:
Победителей и призеров наградят грамотами и эксклюзивными медалями. Команда-победитель получит переходящий кубок губернатора Псковской области.
«Медали эксклюзивные, на каждый всероссийский турнир на кубок губернатора Псковской области заказываются эксклюзивные медали, они не повторяются. Главный приз — кубок — переходящий, его получает команда, которая наберет абсолютное большинство во всех зачетах. Сейчас кубок у команды из Санкт-Петербурга, в прошлом году команда Псковской области заняла второе место. Посмотрим, что будет в этом году», - отметил Дмитрий Барабанов.
Соревнования проведут в универсальном спортивном комплексе «Олимп» на улице Балтийской, 11А в деревне Борисовичи Псковского района. Начало 12 мая в 11.00.