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Спорт

Шахматисты «Бригантины» завоевали 12 медалей на Первенстве Пскова

11.05.2023 18:00|ПсковКомментариев: 0

Первенство города по шахматам среди юношей и девушек завершилось в Пскове. Воспитанники спортивной школы «Бригантина» завоевали на соревнованиях в общей сложности 12 медалей: 4 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе. 

Фото здесь и далее: спортивная школа «Бригантина»

Соревнования продолжались 9 дней, с 30 апреля, с классическим контролем времени. 128 участников в разных возрастных группах разыгрывали медали в своих номинациях. 

Среди юношей и девушек в возрасте до 17 лет воспитанники «Бригантины» добились следующих результатов: 

  • 1 место - Эвелина Галаханова,
  • 2 место - Ирина Огурцовская и Владислав Мерзанюков,
  • 3 место - Анастасия Зимарева. 

Среди девушек до 15 лет 1 место у Амелии Мудрениной. 

Среди девочек до 13 лет: 

  • 1 место - Анфиса Галаханова, 
  • 3 место - Полина Губина.

Среди девочек и мальчиков до 11 лет: 

  • 1 место - Ксения Васильевна,
  • 2 место - Анвар Файзулин,
  • 3 место - Глаша Дзюба.

Среди девочек до 9 лет: 

  • 2 место - Серафима Любых,
  • 3 место - Ульяна Томилина. 

«Неоднократная победительница первенств Северо-Западного федерального округа, 14 летняя кандидат в мастера спорта по шахматам Эвелина Галаханова на протяжении нескольких месяцев пробует себя уже в качестве тренера и добилась отличного результата. Её ученик, десятилетний Матвей Данилов, уверенно, с большим преимуществом стал чемпионом Пскова среди мальчиков до 13 лет, набрав 8,5 очка из 9 возможных. В его возрастной категории участвовали 26 шахматистов», - рассказали в спортивной школе. 

Воспитанников спортшколы «Бригантина» к соревнованиям готовили тренеры Александр Побережский и Анна Лабусова.

Теги: #шахматы #соревнования #Бригантина
Источник: Псковская Лента Новостей
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