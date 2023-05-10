Спорт

Футбольный клуб «Псков» стал серебряным призёром первенства СЗФО среди девочек

Футбольный клуб «Псков» стал серебряным призёром первенства Северо-Западного федерального округа среди девочек не старше 2011 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил спортивный журналист Андрей Лупанов.

Фото: Андрей Лупанов

Соревнования прошли с 3 по 6 мая в Великом Новгороде на стадионе «Электрон».

Первенство СЗФО является зональным этапом Всероссийских соревнований по футболу среди команд спортивных организаций. Победители турниров среди смешанных команд смогут выступить во Всероссийском фестивале, который проведет РФС.