Спорт

Юрий Сорокин передал стол для настольного тенниса школе в Плюсском районе

Вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин передал стол для настольного тенниса Лядской средней общеобразовательной школе, которая расположена в Плюсском районе. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«Этот стол - подарок к юбилею учреждения. Рассчитываю, что теперь ребята будут еще активнее приобщаться к спорту и оттаивать свое мастерство в настольном теннисе», – отметил Юрий Сорокин.

В этом году школа отметила своё 150-летие. В настоящее время здесь обучаются порядка 100 учеников, которые активно участвуют во внеурочной деятельности и занимаются в том числе в спортивных секциях.