Спорт

Вклад молодых ученых в разработку проблем спорта обсудили в Великих Луках

II открытая научно-практическая конференция «Вклад молодых ученых в разработку проблем физической культуры, спорта и олимпизма» прошла по инициативе Великолукской олимпийской академии на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта 17 мая. Об этом сообщил декан, профессор ВЛГАФК, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

В конференции приняли участие обучающиеся всех уровней высшего образования: бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры.

Обсуждались проблемы:

Теория и методика подготовки спортивного резерва и высококвалифицированных спортсменов. Медико-биологические аспекты подготовки спортсменов. Современные тенденции и актуальные вопросы развития физического воспитания и спорта, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. Исторические аспекты физической культуры, спорта и олимпийского движения. Олимпийское образование.

В конференции участвовали 32 обучающихся из Москвы, Казани, Омска, Ростова-на-Дону, Сургута и Великих Лук.

На пленарном заседании были заслушаны семь докладов. «Сообщения вызвали многочисленные вопросы и дискуссию. По итогам конференции запланировано издание сборник материалов», - добавил Дмитрий Белюков.