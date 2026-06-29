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Мероприятия по развитию детского спорта обязательно должны войти в Народную программу – Юрий Сорокин

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Мероприятия по развитию детского спорта обязательно должны войти в новую пятилетнюю Народную программу партии. С таким мнением выступил вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Юрий Сорокин – один из делегатов съезда «Единой России» в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Заксобрания. 

«Детский спорт – это наше будущее. Тем более что сейчас наши атлеты постепенно возвращаются на международную арену, и физическая культура становится важнейшей частью жизни общества. Люди вовлекаются не только в классические олимпийские дисциплины, но и в новые, необычные направления. Например, сап-бординг: мы видим их на реках и озёрах, они учатся, соревнуются. Спорт – это жизнь. И неважно, олимпийский он или нет, – главное, что он делает нас сильнее. Уверен, в этом направлении у нас всё будет отлично!» – подчеркнул парламентарий, курирующий партийный проект «Детский спорт». 

Добавим, что XXIII Съезд «Единой России» утвердил кандидатов на выборы в Госдуму и обсудил предложения в новую Народную программу. Финальное утверждение документа состоится в августе на втором этапе Съезда. 

Напомним, в этом году делегация Псковской области на всероссийский съезд «Единой России» состояла из порядка 40 человек. Как отметил секретарь регионального отделения партии Александр Козловский, это наибольшее число представителей за время, которое он возглавляет региональное отделение ЕР.

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Сорокин Юрий Юрьевич

Сорокин Юрий Юрьевич

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов.

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