Мероприятия по развитию детского спорта обязательно должны войти в новую пятилетнюю Народную программу партии. С таким мнением выступил вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Юрий Сорокин – один из делегатов съезда «Единой России» в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Заксобрания.
Добавим, что XXIII Съезд «Единой России» утвердил кандидатов на выборы в Госдуму и обсудил предложения в новую Народную программу. Финальное утверждение документа состоится в августе на втором этапе Съезда.
Напомним, в этом году делегация Псковской области на всероссийский съезд «Единой России» состояла из порядка 40 человек. Как отметил секретарь регионального отделения партии Александр Козловский, это наибольшее число представителей за время, которое он возглавляет региональное отделение ЕР.
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