Спорт

Оборудование для настольного тенниса передал Юрий Сорокин в Плюсскую среднюю школу

Вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин передал стол для настольного тенниса Плюсской средней общеобразовательной школе. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«Еще одно учебное заведение Плюсского района начало приобщать учеников к настольному теннису. На днях передал стол для этой игры Плюсской средней общеобразовательной школе от нашего клуба по настольному теннису Nordman. Ранее с просьбой оказать учреждению такую поддержку обратилась администрация муниципалитета. Эту инициативу поддержал, тем более, что эта школа является одним из ключевых учебных заведений района», - написал он.

Школа начала свою работу более века назад, сейчас здесь обучаются более 400 ребят.

«Уверен, что теперь они смогут активнее приобщаться к спорту и будут развивать свое мастерство в настольном теннисе», - заключил Юрий Сорокин.