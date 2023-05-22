Спорт

Государство прикладывает максимальные усилия для популяризации спорта в России - Владимир Кузь

Государство прикладывает максимальные усилия для популяризации спорта в России. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

«Строятся спортивные площадки, красиво, хочется на них позаниматься. Конечно, для жителей нужно проводить беседы, проводить спортивные мероприятия, приглашать на них жителей. Любое спортивное мероприятие это, в первую очередь, праздник. Замечательный праздник здорового образа жизни. Сейчас наше государство прикладывает к этому максимальные усилия, строит спортивные стадионы, площадки, воркаут-площадки, спортивные комплексы. Есть прекрасная инициатива, по которой жители могут подать заявку на обустройство спортивной площадки. Возможности безграничны», – рассказал Владимир Кузь, отвечая на вопрос, как замотивировать жителей региона заниматься спортом.

Он отметил, что сам начал вести здоровый образ жизни, отказался от употребления алкоголя и занялся спортом. Владимир Кузь порекомендовал жителям области участвовать в различных спортивных мероприятиях, чтобы погрузится в спортивную атмосферу.