Спорт

Псковичи привезли медали с фестиваля среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

Спортсмены из Псковской области на межрегиональном спортивном фестивале среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) завоевали семь медалей. Соревнования прошли в Калининградской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Команда от Псковской области завоевала три золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Регион представляли участники из Пскова, Великих Лук, Дно.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил спортсменов с победой. «Псковская область гордится вами!» — заметил глава региона.

Всего в фестивале приняли участие более 400 спортсменов из 11 регионов страны.