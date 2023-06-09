Спорт

Шахматы становятся популярными в детских садах Псковской области

Шахматы становятся популярными в детских садах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат региона.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Торжественное закрытие Второго шахматного турнира в детском саду состоялось в Пскове. Его посетили президент областной Федерации шахмат Дмитрий Шахов и руководитель регионального центра шахматного образования и спорта ГАУО «Лидер» Валерий Гусев.

Гости подарили учреждению комплект учебной литературы для организации занятий по шахматам, а также ценные шахматные призы от Федерации шахмат Псковской области.

На протяжении месяца воспитанники кружка «Юный шахматист» участвовали в индивидуальных круговых соревнованиях. Для воспитанников детского садика все занятия и соревнования были бесплатными.

В своём выступлении перед воспитанниками и родителями, пришедшими на шахматный праздник, президент ФШПО Дмитрий Шахов отметил: «Если вы хотите, чтобы ваши дети выросли умными, образованными и интеллектуально развитыми, нашли достойное место в обществе, то шахматы в этом надежная опора и подмога».

Обращаясь к родителям Дмитрий Шахов, особо подчеркнул, что занятия шахматам, как установила практика на базе Опочецкой гимназии имени великого шахматиста А. Д. Петрова, позволяет развивать многие качества в ребенке, которые позволяют более успешно осваивать школьную программу.

«Ещё одной особенностью детей тех, кто увлекается шахматами — такие ребята не попадают в категорию детей, имеющих конфликт с законом, то есть не стоят на учетах в детских комнатах полиции и комиссиях по делам несовершеннолетних, а также они проводят свой досуг организовано и с пользой», - подчеркнул президент региональной Федерации шахмат.

Победители турнира среди девочек:

1 место - Светлана Кузнецова, подготовительная группа «Сказка»

2 место - София Слиж, подготовительная группа «Сказка»

3 место - Екатерина Владимирова, подготовительная группа «Алёнушка».

Победители среди мальчиков: