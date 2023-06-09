Спорт

Воздухоплаватели в Великих Луках отметили День России утренним полетом

Воздухоплаватели в Великих Луках отметили День России утренним полетом с территории аэропорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы спортивного мероприятия.

Фото здесь и далее: Жанна Лосева

Аэростаты спортивные задания не выполняли. В воздух поднялись более 30 воздушных шаров.

«Кому повезло лететь с заместителем спортивного директора по безопасности полётов Валерием Лосевым, получили в подарок воздушную экскурсию и рассказ об истории авиации города с 1924 года. Кстати, Валерию Валентиновичу 30 мая исполнилось 70 лет. Всем бы такую сноровку по управлению аэростатом, как ему», - добавили организаторы.

Ранее сообщалось, что 27-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках будет проходить без массовых мероприятий.