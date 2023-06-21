Спорт

Алексей Севастьянов: Россия в ближайшие годы вернется на мировую спортивную арену

Россия в ближайшие годы вернется на мировую спортивную арену. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению, актер, предприниматель, в прошлом основатель и президент футбольного клуба «Псков-747» Алексей Севастьянов выразил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы обязательно вернемся. Футбол и большинство других видов спорта - это огромная машина, которая движется. Это целая индустрия, и там тысячи деталей. Если мы два-три года не поиграем, машина эта не остановится. Мы все равно будем заниматься и тренироваться в таких условиях. Я уверен, это временно, и я уверен, что дети, которые начали заниматься сейчас, еще поиграют и по всему миру поездят. Я думаю, это начнется в ближайшие годы. И если мы не можем уехать в Эстонию, нам ничто не мешает уехать в Китай и Индию», – рассказал Алексей Севастьянов.

Он отметил, что ситуация остро затрагивает тех спортсменов, которые уже сейчас пропускают важные мировые соревнования, но рассчитывает на то, что в скором времени Россия вернется на мировую спортивную арену.