Спорт

Депутат Псковской гордумы стала призером соревнований «Камни карельского перешейка»

Спортсмены из Псковской области завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию «Камни карельского перешейка», которые проходили вблизи города Каменногорск в Выборгском районе Ленинградской области с 17 по 22 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

В рамках соревнований проходил чемпионат Федерации спортивного ориентирования России.

Пскович Эдуард Огинский завоевал три серебряные медали, Валерий Иванов получил три бронзовых медали, а депутат Псковской городской Думы Марина Борисенкова получила одно серебро и одну бронзу.

«Поздравляем спортсменов и желаем им дальнейших успехов», - добавили в центре спортивной подготовки.